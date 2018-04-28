Fatih Terim'den Başakşehir taktiği – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    Fatih Terim'den taktiği

    Fatih Terim'den Başakşehir taktiği

    Beşiktaş derbisiyle yatıp kalkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, savunma oyuncularından 2-0 kazandıkları Başakşehir karşısındaki performansı sergilemelerini bekliyor.

    1. 28.4.2018
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