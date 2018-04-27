Rotariu'dan Galatasaray Stadyum Müzesi'ne ziyaret – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    Rotariu'dan Stadyum Müzesi'ne ziyaret

    Rotariu'dan Galatasaray Stadyum Müzesi'ne ziyaret

    'da 1990-1992 yıllarında forma giyen eski Rumen futbolcu Iosif Rotariu, Galatasaray Stadyum Müzesi'ni ziyaret etti.

    Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Stadyumu'nu ve müzeyi gezen Rotariu'nun 'in 31. haftasında oynanacak - derbisini değerlendirdiği aktarıldı.

    Futbolculuğu döneminde Beşiktaş'a karşı forma giydiğini ifade eden Rotariu, şunları kaydetti:

    "Beşiktaş'a karşı oynamışlığım var. Hatta onlara karşı iki kez şampiyonluk kaybetmiştim. Umarım bu sefer şanslı gelirim ve rövanşı alıp şampiyon biz oluruz. Galatasaray'daki son sezonumda kaptanlık da yaptım. Çok güzel anılarım oldu. Burada oynamak için şu anda benim bile içim içimi yiyor. Pazar günü oynayacak futbolcular galibiyet için bu formanın hakkını verecektir."

    1. 27.4.2018 17:23
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