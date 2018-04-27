Galatasaray'da büyük kriz! Tolga Ciğerci hakkında karar verildi – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    'da büyük kriz! hakkında karar verildi

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da büyük kriz! <a href="/index/tolga-cigerci?id=52e58a80-2825-4af6-9cdd-54b7c0f98206" class="" rel="tag">Tolga Ciğerci</a> hakkında karar verildi

    Sakatlık nedeniyle Alanya'ya götürülmeyen Tolga Ciğerci, bu hafta da aynı gerekçeyi öne sürünce sabırları taşırdı.

    1. 27.4.2018 10:05
    2. Güncelleme: 27.4.2018 10:23
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