Galatasaray'da büyük kriz! Tolga Ciğerci hakkında karar verildi
Sakatlık nedeniyle Alanya'ya götürülmeyen Tolga Ciğerci, bu hafta da aynı gerekçeyi öne sürünce sabırları taşırdı.
- 27.4.2018 10:05
- Güncelleme: 27.4.2018 10:23
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Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili 22 kişi daha adliyeye sevk edildi
Toplam 2
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fanatik olayı yapan fenerbahçe 3 0 mağlup olan beşiktaş
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Fenerbahçe’den ‘Tolga’ tepkisi
Toplam 9
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Provakatör Olayların baş sorumlusu Tolga, en karlı çıkan da o. Beşiktaş yönetimi Tolga'ya ağır para cezası verip kupa zararını Tolga'dan çıkarmalı.
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 18
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ged 61 beşiktaşın ortaya koyduğubu bu onurlu ve cesur tepki türk futbolu için milat olmalı..ve futbol federasyonu toptan istifa etmeli...
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