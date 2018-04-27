Fatih Terim'den Eren Derdiyok'a talimat! – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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HEPSİ
    27 Nisan 2018, Cuma
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    'den 'a talimat!

    Fatih Terim'den Eren Derdiyok'a talimat!

    , 'la özel bir görüşme yaptı.

    , 'la özel bir görüşme yaptı. Tecrübeli hoca, gurbetçi yıldıza, "Derbiye özel hazırlan. Sana ihtiyacım olacak. Hazır ol" dedi. 'a karşı 3 maçta forma giyip 3 gol atan Eren, G.Saray'da bu anlamda en golcü oyuncu konumunda.
    Biletler genel satışa çıktı
    1. 27.4.2018
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