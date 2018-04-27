Fatih Terim - Şenol Güneş: 6-1 – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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HEPSİ
    27 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    - : 6-1

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a> - <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>: 6-1

    'in meslektaşı 'e karşı da üstünlüğü bulunuyor.

    'in meslektaşı 'e karşı da üstünlüğü bulunuyor. İki tecrübeli hoca, 6 yıl sonra 14. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki söz konusu karşılaşmalarda 'in Güneş'e karşı galibiyetlerde 6'ya 1 üstünlüğü bulunuyor.
    1. 27.4.2018
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