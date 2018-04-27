Biletler genel satışa çıktı – Fotomaç – 27 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Biletler genel satışa çıktı

    Biletler genel satışa çıktı

    Derbi mücadelesinin biletleri dün genel satışa sunuldu.

    Derbi mücadelesinin biletleri dün genel satışa sunuldu. İlk olarak kart ve hat sahiplerine yönelik satılan biletler 100 TL ve bin TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Sarı-kırmızılı taraftarların zorlu mücadeleye yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi.

    KOREOGRAFİ HAZIRLIĞI
    Yaptığı başarılı koreografilerle Avrupa'da bile gündeme oturan G.Saray taraftarları, derbisine özel çalışıyor. Şampiyonluğun düğümünün çözüleceği konuşulan dev maç öncesi taraftarların, sürpriz bir koreografi hazırladığı söyleniyor.
    1. 27.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Biletler genel satışa çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN