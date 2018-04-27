Biletler genel satışa çıktı
Derbi mücadelesinin biletleri dün genel satışa sunuldu.
KOREOGRAFİ HAZIRLIĞI
Yaptığı başarılı koreografilerle Avrupa'da bile gündeme oturan G.Saray taraftarları, Beşiktaş derbisine özel çalışıyor. Şampiyonluğun düğümünün çözüleceği konuşulan dev maç öncesi taraftarların, sürpriz bir koreografi hazırladığı söyleniyor.
- 27.4.2018
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Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
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Fatih Terim, Beşiktaş'ı Rodrigues ile devirecek
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ Fırat Aydunus
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
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