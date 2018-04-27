Aydınus’la rekabette önde – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    Aydınus’la rekabette önde

    Aydınus’la rekabette önde

    ile arasındaki derbiyi hakem yönetecek.

    ile arasındaki derbiyi hakem yönetecek. Kariyerinde 27 derbi yöneten 44 yaşındaki hakem, daha önce 7 kez Galatasaray- Beşiktaş derbisinde düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar biri hükmen olmak üzere 4 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş 2 kez kazandı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. ve 'un ardından kariyerinde en çok maçını yönettiği takım Galatasaray olan Fırat Aydınus sarı- kırmızılı ekibin 45 maçında düdük çaldı. Galatasaray bu maçların 22'sini kazanırken 14'ünü kaybetti ve 9 maç berabere bitti. Galatasaray'a bu 45 maçta 10 kırmızı kart gösteren Aydınus, 102 de sarı kart gösterdi. Galatasaray'ın rakipleri ise 113 sarı kart, 8 de kırmızı kart gördüler.
    1. 27.4.2018
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