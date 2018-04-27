Amerika sitesinden ilginç tespit: 'Galatasaray'ın kaderi kebapçıda döndü'
Amerikan spor sitesi Bleacher Report, Spor Toto Süper Lig'de gün geçtikçe kızışan şampiyonluk yarışının asla kaçırılmaması gerektiğini yazdı.
Süper Lig'in mutlaka takip edilmesi gereken ligler arasında üst sıralarda olduğunu ifade eden B/R yayınladığı özel analiz yazısında İstanbul ekiplerinin rekabetinden şampiyonluk için mücadele eden 4 takımın kadrosuna, statlardaki taraftar koreografilerinden ligdeki dünya yıldızlarına kadar pek çok konuda bilgiler paylaştı.
Ancak B/R'nin yazısındaki en dikkat çeken yeriyse, Fatih Terim ile Selahattin Aydoğdu arasında yaşanan tartışmanın ele alındığı bölüm.
B/R editörü Dean Jones'un "Kebap Savaşları' başlığıyla kaleme aldığı bölümde şampiyonluk yarıştan kopmak üzere olan G.Saray'ın kaderinin Fatih Terim'in, dönüşüyle değiştiği vurgulandı.
Yazıda ikili arasında yaşanan tartışma ufak detaylarla açıklanırken, sonrasında Fatih Terim'in Milli Takım teknik direktörlük görevinden ayrıldığı ve bu karar sonrası düşüşte olan sarı kırmızılı takımın başına geçerek kısa süre içinde yeniden takımını zirveye yerleştirdiği ifade edildi.
ASpor.com.tr / Dış Haberler
- 27.4.2018 10:43
- Güncelleme: 27.4.2018 10:54
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 37
Yorum
kimi yenmemisiz ? Sanki hiç yenmedik yenmiyoruz.. yaw hehe daha 1 ay falan oldu 3-1 yendik ya sizi..
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Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ FB Lİ DELİKANLI YÜREKLİ TARAFTARDAN ARTIK BİR BEKLENTİMİZ VAR YÜREĞİNİZ VAR İSE AYNI HAREKETLERİ AVRUPA KUPALARINDA YAPIN !
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 37
Yorum
Kartal sen merak etme herkes, hem Tolga'yi biliyor hem Volkan'i. Sen istedigin kadar karsilastir...
Amerika sitesinden ilginç tespit: 'Galatasaray'ın kaderi kebapçıda döndü' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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