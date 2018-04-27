Amerika sitesinden ilginç tespit: 'Galatasaray'ın kaderi kebapçıda döndü' – Fotomaç – 27 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Amerika sitesinden ilginç tespit: ''ın kaderi kebapçıda döndü'

    Amerika sitesinden ilginç tespit: 'Galatasaray'ın kaderi kebapçıda döndü'

    Amerikan spor sitesi Bleacher Report, Spor Toto 'de gün geçtikçe kızışan şampiyonluk yarışının asla kaçırılmaması gerektiğini yazdı.

    'in mutlaka takip edilmesi gereken ligler arasında üst sıralarda olduğunu ifade eden B/R yayınladığı özel analiz yazısında ekiplerinin rekabetinden şampiyonluk için mücadele eden 4 takımın kadrosuna, statlardaki taraftar koreografilerinden ligdeki dünya yıldızlarına kadar pek çok konuda bilgiler paylaştı.

    Ancak B/R'nin yazısındaki en dikkat çeken yeriyse, ile Selahattin Aydoğdu arasında yaşanan tartışmanın ele alındığı bölüm.

    B/R editörü Dean Jones'un "Kebap Savaşları' başlığıyla kaleme aldığı bölümde şampiyonluk yarıştan kopmak üzere olan G.Saray'ın kaderinin Fatih Terim'in, dönüşüyle değiştiği vurgulandı.

    Yazıda ikili arasında yaşanan tartışma ufak detaylarla açıklanırken, sonrasında Fatih Terim'in teknik direktörlük görevinden ayrıldığı ve bu karar sonrası düşüşte olan sarı kırmızılı takımın başına geçerek kısa süre içinde yeniden takımını zirveye yerleştirdiği ifade edildi.

    ASpor.com.tr / Dış Haberler

    1. 27.4.2018 10:43
    2. Güncelleme: 27.4.2018 10:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Amerika sitesinden ilginç tespit: 'Galatasaray'ın kaderi kebapçıda döndü' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN