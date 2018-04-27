Amerika sitesinden ilginç tespit: 'Galatasaray'ın kaderi kebapçıda döndü'

Süper Lig'in mutlaka takip edilmesi gereken ligler arasında üst sıralarda olduğunu ifade eden B/R yayınladığı özel analiz yazısında İstanbul ekiplerinin rekabetinden şampiyonluk için mücadele eden 4 takımın kadrosuna, statlardaki taraftar koreografilerinden ligdeki dünya yıldızlarına kadar pek çok konuda bilgiler paylaştı.





Ancak B/R'nin yazısındaki en dikkat çeken yeriyse, Fatih Terim ile Selahattin Aydoğdu arasında yaşanan tartışmanın ele alındığı bölüm.





B/R editörü Dean Jones'un "Kebap Savaşları' başlığıyla kaleme aldığı bölümde şampiyonluk yarıştan kopmak üzere olan G.Saray'ın kaderinin Fatih Terim'in, dönüşüyle değiştiği vurgulandı.

Yazıda ikili arasında yaşanan tartışma ufak detaylarla açıklanırken, sonrasında Fatih Terim'in Milli Takım teknik direktörlük görevinden ayrıldığı ve bu karar sonrası düşüşte olan sarı kırmızılı takımın başına geçerek kısa süre içinde yeniden takımını zirveye yerleştirdiği ifade edildi.

ASpor.com.tr / Dış Haberler