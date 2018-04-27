AB'den Galatasaray'a teşekkür mektubu – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    'den 'a teşekkür mektubu

    AB'den Galatasaray'a teşekkür mektubu

    Kulübü Başkanı 'e, Avrupa Birliği () Başkanı 'den, için yapılan organizasyon nedeniyle teşekkür mektubu geldi.

    Kulübü Başkanı 'e, Avrupa Birliği () Başkanı 'den, için yapılan organizasyon nedeniyle teşekkür mektubu geldi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Berger'in mektubunda Galatasaray'ın misafirperverliğine teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

    "Suriyeli çocuklar için 16-18 Nisan tarihlerinde düzenlenen etkinliklerdeki emeğiniz ve doğrudan ilginiz için size teşekkür etmek istiyorum. İş birliğiniz ve olağanüstü çabalarınız sayesinde sığınmacılar için dayanışma oluşturduk. Galatasaray Kulübü tarafından gösterilen misafirperverlik ve profesyonellik için müteşekkirim. Size katkılarınızdan dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyor, yeni iş birliklerimizin gelecekte de devam etmesini diliyorum."

    Galatasaray Kulübü, AB Türkiye Delegasyonu ve Türk Kızılayı, 16 ve 18 Nisan'da düzenlenen etkinliklerle Türk ve Suriyeli çocuklara sürpriz hazırlamıştı. Düzenlenen ilk organizasyonda, 12 sığınmacı çocuk, Galatasaray'ın antrenmanında futbolcularla bir araya gelmişti. Sığınmacı çocuklar, Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor maçını da statta izlemişti.

    1. 27.4.2018 18:15
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