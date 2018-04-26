Kalpler 1 hedef 21
Aslan dayanışması... Sarı-kırmızılı yönetim ve taraftarlar el ele verip pazar günkü kritik maç için tüm imkanları seferber etti.
Galatasaray camiası birleşti ve Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisini beklemeye başladı. Şampiyonluk için galibiyet her şeyden önemli... Tabii zorlu karşılaşma öncesi kimse boş durmuyor. Kader birliği yapan sarı-kırmızılı yönetim ve taraftarlar, oyuncuların motivasyonunu yükseltmek için her şeyi yaparken hazırlıklar tam gaz sürüyor.
GS STORE'LARDA SATILACAK
İlk hamle yönetimden geldi. 21. şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Beşiktaş maçı öncesinde özel bir tişört satışa çıkarma kararı aldı. Şampiyonluğa olan inancını ortaya koymak adına Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray taraftarları için "KALPLER BİR HEDEF 21" yazılı tişörtler GS Store mağazalarında satışa çıkacak.
PRİM SON GÜN AÇIKLANACAK
Yönetim uzun bir aradan sonra bir derbi maç için özel prim verecek. Liderliğin kaybedilmesini istemeyen Başkan Mustafa Cengiz, oyuncuları coşturmak için dev bir prim verilmesini kararlaştırdı. Yönetim maçtan bir gün önce yapacağı toplantı ile derbi maçta vereceği primi belirleyecek. Rakamın 1 milyon euro olması bekleniyor.
BU KEZ FLORYA'DA BULUŞACAKLAR
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, Fenerbahçe maçında olduğu gibi Beşiktaş derbisi öncesinde de son idmanı taraftarlara açacak. Maçtan bir gün önce Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki üst sahada bulunan tribünlü bölüm taraftarlara açılacak. Taraftar ve oyuncuların kaynaşması sağlanacak. Birlik beraberlik görüntüsü verilecek.
KUPAYI KAPTILAR
Beşiktaş maçı öncesinde Galatasaraylı futbolcuların neşesi yerinde... Dün idmanın ana bölümünde üç grup halinde turnuva düzenlenirken dar alan oyununu Ahmet Çalık, Gomis, Fernando, Linnes ve Sinan Gümüş'ten kurulu takım kazandı. Büyük sevinç yaşayan futbolcular, kupayla poz vermeyi de ihmal etmediler.
GS STORE'LARDA SATILACAK
İlk hamle yönetimden geldi. 21. şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Beşiktaş maçı öncesinde özel bir tişört satışa çıkarma kararı aldı. Şampiyonluğa olan inancını ortaya koymak adına Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray taraftarları için "KALPLER BİR HEDEF 21" yazılı tişörtler GS Store mağazalarında satışa çıkacak.
PRİM SON GÜN AÇIKLANACAK
Yönetim uzun bir aradan sonra bir derbi maç için özel prim verecek. Liderliğin kaybedilmesini istemeyen Başkan Mustafa Cengiz, oyuncuları coşturmak için dev bir prim verilmesini kararlaştırdı. Yönetim maçtan bir gün önce yapacağı toplantı ile derbi maçta vereceği primi belirleyecek. Rakamın 1 milyon euro olması bekleniyor.
BU KEZ FLORYA'DA BULUŞACAKLAR
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, Fenerbahçe maçında olduğu gibi Beşiktaş derbisi öncesinde de son idmanı taraftarlara açacak. Maçtan bir gün önce Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki üst sahada bulunan tribünlü bölüm taraftarlara açılacak. Taraftar ve oyuncuların kaynaşması sağlanacak. Birlik beraberlik görüntüsü verilecek.
KUPAYI KAPTILAR
Beşiktaş maçı öncesinde Galatasaraylı futbolcuların neşesi yerinde... Dün idmanın ana bölümünde üç grup halinde turnuva düzenlenirken dar alan oyununu Ahmet Çalık, Gomis, Fernando, Linnes ve Sinan Gümüş'ten kurulu takım kazandı. Büyük sevinç yaşayan futbolcular, kupayla poz vermeyi de ihmal etmediler.
- 26.4.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
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Kartal Beşiktaş seyircisi niye gitmiyor?
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Fenerbahçe'den TFF'nin karanına yönelik ilk açıklama
Toplam 1
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TARAFTAR Şampiyon FENERBAHÇE.
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
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TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
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