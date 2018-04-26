Güneş de G.Saray’a kaybetmedi – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    de G.Saray’a kaybetmedi

    <a href="/index/gunes?id=b3351dc0-0348-44b3-b6ee-a41201bf8256" class="" rel="tag">Güneş</a> de G.Saray’a kaybetmedi
    , Terim karşısında belki henüz kazanamadı ama 'ın başında 'a karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. , ile bugüne kadar 5 derbisine çıkarken bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi. 9 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü.
    1. 26.4.2018
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