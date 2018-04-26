Güneş de G.Saray’a kaybetmedi
Güneş, Terim karşısında belki henüz kazanamadı ama Beşiktaş'ın başında Galatasaray'a karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Güneş, Beşiktaş ile bugüne kadar 5 Galatasaray derbisine çıkarken bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi. Galatasaray 9 gol atarken Beşiktaş kalesinde sadece 2 gol gördü.
- 26.4.2018
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