Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    'da derbi hazırlıkları sürüyor

    Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor

    , 'in 31. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    , ağrılarının olduğunu öne sürerek antrenmanda yer almadı.

    , karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
    1. 26.4.2018 17:30
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