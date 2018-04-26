Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Tolga Ciğerci, ağrılarının olduğunu öne sürerek antrenmanda yer almadı.
Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
- 26.4.2018 17:30
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Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
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Ahmet Ağaoğlu: Borç yıllık gelirin 7 katı
Toplam 4
Yorum
sinyor her sene okadar futbolcu alir gönderisen böyle olur! riza iyi bir hoca birkac takviye takim ruhu ve takim kursun! hemede sampiyonlik bekleme
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