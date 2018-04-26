Galatasaray ve Beşiktaş'a Schalke'den Max Meyer transferinde iyi haber – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    ve 'a 'den Max transferinde iyi haber

    Galatasaray ve Beşiktaş'a Schalke'den Max Meyer transferinde iyi haber

    Schalke'den, Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde iyi haber

    1. 26.4.2018 14:46
    2. Güncelleme: 26.4.2018 14:52
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