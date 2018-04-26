Galatasaray ve Beşiktaş'a Schalke'den Max Meyer transferinde iyi haber
Schalke'den, Galatasaray ve Beşiktaş'a transferde iyi haber
- 26.4.2018 14:46
- Güncelleme: 26.4.2018 14:52
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın unutulmaz açıklamaları
Toplam 2
Yorum
MUSTAFA OLÇAY SADECE KENDİ KOLTUĞU UĞRUNA FİTNE SALAN İNSANLARI BİRBİRİNE DÜŞÜREN MAHLUKLARIN CEHENNEMİN DİBİNE KADAR YOLU VAR...!!
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Avrupa'nın en yaşlı ligi Türkiye'de oldu
Toplam 2
Yorum
gsli okadar para diyonda maaslar yuksek tamam ama hic bir superlig takimi 10m fazla vermiyor transfere. ingilizler tek sezon 500m harciyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın unutulmaz açıklamaları
Toplam 2
Yorum
MUSTAFA OLÇAY SADECE KENDİ KOLTUĞU UĞRUNA FİTNE SALAN İNSANLARI BİRBİRİNE DÜŞÜREN MAHLUKLARIN CEHENNEMİN DİBİNE KADAR YOLU VAR...!!
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