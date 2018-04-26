Galatasaray, Beşiktaş derbisine 11 yabancı ile çıkacak – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    , derbisine 11 yabancı ile çıkacak

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> derbisine 11 yabancı ile çıkacak

    Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray'ın konuğu Beşiktaş olacak.

    1. 26.4.2018 13:44
    2. Güncelleme: 26.4.2018 13:50
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