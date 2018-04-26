Galatasaray-Beşiktaş derbisi kapalı gişe!
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak lig derbisi öncesinde satışa çıkarılan biletlerin tamamının bittiği açıklandı.
Dün satışa sunulan tarihi derbinin biletleri kısa sürede tükendi. Sonucu merakla beklenen maç kapalı gişe oynanacak ve tribünlerde 50 bin kişi olacak. 2000 dolayında siyah-beyazlı taraftar da takımlarını stattan destekleyecek.
?VALİLİK VE EMNİYET'TEN UYARI
Geçen hafta oynanan olaylı F.Bahçe-Beşiktaş derbisinden sonra Spor Şube hafta sonunda oynanacak G.Saray-Beşiktaş derbisi için harekete geçti. Emniyet güçlerine, İstanbul valiliği tarafından benzeri istenmeyen olayların çıkabileceği uyarısı yapıldı. Emniyet de, hem G.Saray hem de Beşiktaş yönetimlerine uyarılar yaptı. Siyah-beyazlı yönetimden, Türk Telekom Stadı'na gidecek tüm taraftarların kimlik bilgilerinin kontrol edilmesi istendi. Passolig yönetimi de hafta sonunda oynanacak maç için ilk kez kart çıkaran ve bilet alanların bilgilerini taradı.
HERKESTEN SAKLANIYOR
dönemde tribünlerde yaptıkları şovlarla adından söz ettiren Galatasaray taraftarları, Beşiktaş maçı için de çalışıyor. Yine büyük ses getirecek bir hazırlığın olduğu belirtilirken, koreografi teması sır gibi saklanıyor. Sarı-kırmızılılar, 2014- 15 sezonunda yine bir Beşiktaş karşılaşmasında özel bir koreografi yapmış, galibiyet ve şampiyonluk gelmişti.
?VALİLİK VE EMNİYET'TEN UYARI
Geçen hafta oynanan olaylı F.Bahçe-Beşiktaş derbisinden sonra Spor Şube hafta sonunda oynanacak G.Saray-Beşiktaş derbisi için harekete geçti. Emniyet güçlerine, İstanbul valiliği tarafından benzeri istenmeyen olayların çıkabileceği uyarısı yapıldı. Emniyet de, hem G.Saray hem de Beşiktaş yönetimlerine uyarılar yaptı. Siyah-beyazlı yönetimden, Türk Telekom Stadı'na gidecek tüm taraftarların kimlik bilgilerinin kontrol edilmesi istendi. Passolig yönetimi de hafta sonunda oynanacak maç için ilk kez kart çıkaran ve bilet alanların bilgilerini taradı.
HERKESTEN SAKLANIYOR
dönemde tribünlerde yaptıkları şovlarla adından söz ettiren Galatasaray taraftarları, Beşiktaş maçı için de çalışıyor. Yine büyük ses getirecek bir hazırlığın olduğu belirtilirken, koreografi teması sır gibi saklanıyor. Sarı-kırmızılılar, 2014- 15 sezonunda yine bir Beşiktaş karşılaşmasında özel bir koreografi yapmış, galibiyet ve şampiyonluk gelmişti.
- 26.4.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
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Kartal Beşiktaş seyircisi niye gitmiyor?
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Fenerbahçe'den TFF'nin karanına yönelik ilk açıklama
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TARAFTAR Şampiyon FENERBAHÇE.
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
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TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
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