Fenerbahçe maçında hakeme su atan Galatasaraylı taraftara ceza!
Fenerbahçe maçında hakeme pet bardak atan L.M.Y.'nin cezası belli oldu. Hakkında 'Kamu görevlisini kasten yaralama' suçlamasıyla yargılanan taraftara, 3 bin TL para ve 1.5 yıl seyirden men cezası verildi.
- 26.4.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
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Kartal Beşiktaş seyircisi niye gitmiyor?
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Fenerbahçe'den TFF'nin karanına yönelik ilk açıklama
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TARAFTAR Şampiyon FENERBAHÇE.
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
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TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
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