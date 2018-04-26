Fenerbahçe maçında hakeme su atan Galatasaraylı taraftara ceza! – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    maçında hakeme su atan Galatasaraylı taraftara ceza!

    Fenerbahçe maçında hakeme su atan Galatasaraylı taraftara ceza!
    maçında hakeme pet bardak atan L.M.Y.'nin cezası belli oldu. Hakkında 'Kamu görevlisini kasten yaralama' suçlamasıyla yargılanan taraftara, 3 bin TL para ve 1.5 yıl seyirden men cezası verildi.
    1. 26.4.2018
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