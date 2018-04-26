Fatih Terim'in gurur tablosu – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    'in gurur tablosu

    Fatih Terim'in gurur tablosu

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in rakip teknik direktörlere üstünlüğü dikkat çekiyor

    1. 26.4.2018 10:26
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