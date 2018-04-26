Fatih Terim'in gurur tablosu
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in rakip teknik direktörlere üstünlüğü dikkat çekiyor
- 26.4.2018 10:26
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 20
Yorum
kararaau 20 beşiktaş yönetiminden ricaam .tatiledilen türkiye kupa maçının tekrarına fb maçının karşısın u.20 takımınının çıkarılarak
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Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı: "Trabzonspor maçını kazanmak istiyoruz"
Toplam 1
Yorum
RY ANTALYA DA SAAT16'00 SICAKLIK 30 DERECENİN ÜZERİNDE OLACAK İKİ TAKIMADA EZİYET MAÇ OYNANMAZ FEDERASYON AZIÇIK ADALETLİ DAVRANMALI
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde merak edilenler
Toplam 4
Yorum
TARAFTAR Beşiktaş saha da olacak ve maç başlayacak .
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