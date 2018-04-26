Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı es geçti
Galatasaray'ın ve Süper Lig'in en golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis, derbilerde henüz gol atma başarısı gösteremedi.
- 26.4.2018
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
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Kartal Beşiktaş seyircisi niye gitmiyor?
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Fenerbahçe'den TFF'nin karanına yönelik ilk açıklama
Toplam 1
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TARAFTAR Şampiyon FENERBAHÇE.
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
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TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
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