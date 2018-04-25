Fatih Terim: "Bitirin şu işi artık" – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    : "Bitirin şu işi artık"

    Fatih Terim: "Bitirin şu işi artık"

    Galatasaray, Pazar akşamı oynanacak Beşiktaş karşılaşmasına kilitlendi. Başakşehir ve Alanya galibiyetleriyle ilk sıradaki yerini koruyan sarıkırmızılı ekip, taraftarının desteğiyle derbiden de galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor.

    1. 25.4.2018
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