Fatih Terim: "Bitirin şu işi artık"

Galatasaray, Pazar akşamı oynanacak Beşiktaş karşılaşmasına kilitlendi. Başakşehir ve Alanya galibiyetleriyle ilk sıradaki yerini koruyan sarıkırmızılı ekip, taraftarının desteğiyle derbiden de galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor.