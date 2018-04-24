Yasin'den Şaş'a: Az daha beni biçecektin!
Sinan'ın attığı gole kayarak sevinen Hasan Şaş, G.Saray'da konuşulmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin antrenörünün sevinirken az daha sakatlayacağı Yasin Öztekin dünkü idmanda, "Hocam yemin ediyorum, beni biçmeye geliyorsun sandım. O nasıl bir gelişti öyle" diye takıldı. Hasan da "Galatasaray sevgisi böyle bir şey işte" yanıtını verdi.
- 24.4.2018
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Liverpool'un Beşiktaş galibiyeti tişört oldu
Toplam 1
Yorum
Liverpoolfan İnternetten hemen sipariş ediyorum çok beğendim :)
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Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık imza teklifi
Toplam 2
Yorum
öğretici ligin sonuna kadar gollerine devam ederse şampiyonluğu getirirse imzalayın, şimdi değil ! zammı alan yataşspora geçiyor !
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Trabzonspor'da Uğur Demirok şoku
Toplam 1
Yorum
Sabo Bana göre oynamasa daha iyi hiçbir faydası yok zarardan başka seneye yollanmalı
Yasin'den Şaş'a: Az daha beni biçecektin! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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