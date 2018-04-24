Yasin'den Şaş'a: Az daha beni biçecektin! – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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HEPSİ
    24 Nisan 2018, Salı
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    Yasin'den Şaş'a: daha beni biçecektin!

    Yasin'den Şaş'a: Az daha beni biçecektin!

    Sinan'ın attığı gole kayarak sevinen , G.Saray'da konuşulmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin antrenörünün sevinirken daha sakatlayacağı dünkü idmanda, "Hocam yemin ediyorum, beni biçmeye geliyorsun sandım. O nasıl bir gelişti öyle" diye takıldı. Hasan da " sevgisi böyle bir şey işte" yanıtını verdi.

    1. 24.4.2018
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