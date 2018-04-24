Yasin'den Şaş'a: Az daha beni biçecektin!

Sinan'ın attığı gole kayarak sevinen Hasan Şaş, G.Saray'da konuşulmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin antrenörünün sevinirken az daha sakatlayacağı Yasin Öztekin dünkü idmanda, "Hocam yemin ediyorum, beni biçmeye geliyorsun sandım. O nasıl bir gelişti öyle" diye takıldı. Hasan da "Galatasaray sevgisi böyle bir şey işte" yanıtını verdi.