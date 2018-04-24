Muslera'dan Volkan Demirel'e beğeni! – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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HEPSİ
    24 Nisan 2018, Salı
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    Muslera'dan 'e beğeni!

    Muslera'dan Volkan Demirel'e beğeni!

    , sosyal medya hesabından taraftarlara mesaj veren kaptanı 'i beğendi.

    , sosyal medya hesabından taraftarlara mesaj veren kaptanı 'i beğendi. Sarı-kırmızılı file bekçisinin, Volkan Demirel'in instagram hesabından taraftarları maçına çağırdığı "Hep birlikte 'e" şeklindeki paylaşımı beğenmesi taraftarları şaşırttı. Nando'nun bunu yanlışlıkla yaptığı savunuldu.
    1. 24.4.2018
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