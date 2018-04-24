İşte Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Udinese ile anlaştı
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu. La Gazzetta dello Sport'un manşetten verdiği habere göre Hırvat teknik adam İtalyan ekibi Udinese'nin başına geçti...
- 24.4.2018 15:16
- Güncelleme: 24.4.2018 16:16
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Hıncal Uluç: "Beşiktaş hükmen yenik ilan edilmeli"
Toplam 2
Yorum
BİR G.SARAYLI bende GALATASARAYlıyım ama bjk hükmen mağlup olmalı, maçı oynamamak için herşeyi yaptılar.. bugün fenere bunu yapan yarın bize yapar.
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TFF'de karar günü
Toplam 10
Yorum
mustafa özer en büyük beşiktaş her maçı alır size de bu yakışır şampiyonluk kupasını almak istiyoruz yani sayın şenol hocamızı büyük geçmiş olsun
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TFF'de karar günü
Toplam 10
Yorum
SarıKanarya74 BU MAÇ YA 3-0 FB LEHİNE SAYILACAK YA DA KALDIĞI YERDEN TEKRAR OYNANACAK O KADAR!!!
İşte Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Udinese ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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