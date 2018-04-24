İşte Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Udinese ile anlaştı – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    İşte 'ın eski teknik direktörü Igor , Udinese ile anlaştı

    İşte Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Udinese ile anlaştı

    'ın eski teknik direktörü Igor 'un yeni takımı belli oldu. La Gazzetta dello Sport'un manşetten verdiği habere göre Hırvat teknik adam İtalyan ekibi Udinese'nin başına geçti...

    1. 24.4.2018 15:16
    2. Güncelleme: 24.4.2018 16:16
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