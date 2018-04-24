Hagi’ye teklif – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    Hagi’ye teklif

    Hagi’ye teklif
    Sahibi olduğu ve teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta'dan bu sezon sonunda ayrılacağını açıklayan 'ye Polonya'dan teklif geldi. Romeo Jozak'ı gönderen ve geçici bir hoca ile çalışan , Hagi'ye, teknik direktörlük önerdi.
    1. 24.4.2018
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