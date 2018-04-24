Galibiyet şanşları yakın – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    şanşları yakın

    Galibiyet şanşları yakın
    Tüm nefesini tutmuş 31. haftada oynanacak - derbisini birlerken iddaa da bahis oranları açıklandı. İddaa'ya göre derbi maçın favorisi ev sahibi Galatasaray. Cimbom'a 2.05'lik oran verilirken Beşiktaş'ın galibiyetine de 2.55 gibi yakın bir oran tercih edildi. Beraberlik ise 3.10'luk bir orana sahip...
    1. 24.4.2018
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