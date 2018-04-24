Fatih Terim'i kızdıran tablo – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    'i kızdıran tablo

    Fatih Terim'i kızdıran tablo

    maçının ikinci yarısında sarı-kırmızılı oyuncuların rakip yarı sahada sadece 14 sahipsiz top karşılaması 'i kızdırdı.

    maçının ikinci yarısında sarı-kırmızılı oyuncuların rakip yarı sahada sadece 14 sahipsiz top karşılaması 'i kızdırdı. Terim'in ayrıca maç boyunca rakipten daha az isabetli şut atmalarına da (7'ye 6) tepki gösterip, "Bunun bir daha tekrarlanmasını istemiyorum" dediği bildirildi.
    1. 24.4.2018
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