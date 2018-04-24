Alp Yalman: "Galatasaray'ın parası nerede?" – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    : "'ın parası nerede?"

    Alp Yalman: "Galatasaray'ın parası nerede?"

    Eski başkanlarından , G.Saray’ın gayrimenkul satışından elde ettiği gelir için, “Paraların nerede olduğunu bilmiyorum. Bilenin de olduğunu sanmam” dedi

    Sarı-kırmızılı camianın ağır toplarından eski başkan , kulübün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte, Bein Sports Haber'e konuşan Yalman'dan öne çıkanlar:

    ÖNEMLİ OLAN İTİBAR
    " borcunu öder. Ancak bunun için tam bir birleşmeye ihtiyaç var. Karamsar olmaya gerek yok. Gayeniz buysa, ödemenin çareleri bulunur. G.Saray Genel Kurulu, borçların ortadan kalkması için seneler içinde gayrimenkullerini satma kararı aldı. Ben bu paraların nerede olduğunu bilmiyorum, bilenin de olduğunu pek sanmıyorum. Mal mülk yerine konulabilir ama önemli olan itibarın kaybolmaması. İnşallah bize ağır faiz yükü getiren borçlar kapanmıştır."

    TECRÜBE ŞART
    Alp yalman, G.Saray'a başkan olabilmenin kriterini şöyle açıkladı: Eski yönetimlerde yer almak gerekiyor. Kulübü, yaşayışı bilmek lazım. Personel ile beraber olmak, soyunma odalarında kokuyu almak lazım. Çünkü G.Saray'da yapılması lazım gelenleri ancak yaşayarak öğrenebilirsiniz.

    SATMAK DOĞRU AMA...
    Alp Yalman: Galatasaray borcunu kapatmak için malını mülkünü satıyorsa doğru yapıyor. İnşallah paralar havaya gitmemiştir.
    1. 24.4.2018
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