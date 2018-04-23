Terim ailesine koştu – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Terim ailesine koştu

    Terim ailesine koştu
    'ın tecrübeli teknik direktörü 3-2 sona eren karşılaşmanın ardından kafilesi ve takım uçağı ile gelmedi. Zorlu maç sonrasında takımına izin veren Terim ailesine koştu. Ailesi ve babasını ziyaret eden başarılı çalıştırıcı bugün takımın başında olacak.
    1. 23.4.2018
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