Sneijder'e jübile maçı
Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan Hollandalı futbolcu, milli takımda jübilesini yapacak
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, milli takımda jübilesini yapacak.
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Sneijder'in Hollanda ile Peru arasında 6 Eylül'le oynanacak hazırlık maçıyla milli takıma veda edeceği belirtildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Sneijder, verilen imkandan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu, tam hayal ettiğim gibi bir veda olacak. 6 Eylül'ü sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Böyle bir şeyi beklediğini kaydeden Sneijder, "Çünkü bunu KNVB de benim gibi çok istiyordu. Onlara içten teşekkür ediyorum. Daha güzel bir veda maçı olamazdı." ifadelerini kullandı.
Bülent Uygun'un çalıştırdığı Katar'ın El-Gharafa ekibinde forma giyen Sneijder, geçen ay milli takımı bıraktıktan sonra seyircisi önünde veda etmek istediğini söylemişti.
- 23.4.2018 17:56
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Toplam 1
Yorum
Liverpoolfan İnternetten hemen sipariş ediyorum çok beğendim :)
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Toplam 2
Yorum
öğretici ligin sonuna kadar gollerine devam ederse şampiyonluğu getirirse imzalayın, şimdi değil ! zammı alan yataşspora geçiyor !
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Toplam 1
Yorum
Sabo Bana göre oynamasa daha iyi hiçbir faydası yok zarardan başka seneye yollanmalı
Sneijder'e jübile maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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