Sneijder'e jübile maçı – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    'e jübile maçı

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    Bir dönem 'da da görev yapan Hollandalı futbolcu, milli takımda jübilesini yapacak

    Bir dönem forması da giyen Hollandalı futbolcu Wesley , milli takımda jübilesini yapacak.

    Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonundan (KNVB) yapılan açıklamada, 33 yaşındaki 'in Hollanda ile Peru arasında 6 Eylül'le oynanacak hazırlık maçıyla milli takıma veda edeceği belirtildi.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Sneijder, verilen imkandan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu, tam hayal ettiğim gibi bir veda olacak. 6 Eylül'ü sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Böyle bir şeyi beklediğini kaydeden Sneijder, "Çünkü bunu KNVB de benim gibi çok istiyordu. Onlara içten teşekkür ediyorum. Daha güzel bir veda maçı olamazdı." ifadelerini kullandı.

    'un çalıştırdığı Katar'ın El-Gharafa ekibinde forma giyen Sneijder, geçen ay milli takımı bıraktıktan sonra seyircisi önünde veda etmek istediğini söylemişti.



    1. 23.4.2018 17:56
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