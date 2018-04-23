Galatasaray'ın en büyük kozu Muslera
2011 yılından beri 27 farklı defans oyuncusunun arkasında görev yapan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın Aytemiz Alanyaspor karşısındaki performansı, sarı kırmızılıların son 4 haftaya girerken en büyük kozu oldu.
- 23.4.2018 07:30
- Güncelleme: 23.4.2018 07:44
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