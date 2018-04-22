Tümer Metin'in eleştirisine Hasan Şaş'tan jet cevap! – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    'in eleştirisine 'tan jet cevap!

    <a href="/index/tumer-metin?id=8e27d6ea-8408-4338-9b25-bc839915d93c" class="" rel="tag">Tümer Metin</a>'in eleştirisine <a href="/index/hasan-sas?id=3ad8b55b-1d44-4fc4-8cda-4fa2524b097e" class="" rel="tag">Hasan Şaş</a>'tan jet cevap!

    Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde lider Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı

    1. 21.4.2018 21:50
    2. Güncelleme: 22.4.2018 01:41
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