Rotasyon bitti – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    Rotasyon bitti

    Rotasyon bitti

    Akhisar karşısında yedek kadro ile sahaya çıkan , 'na veda ederken teknik direktör , Alanya maçında aslarına geri döndü.

    Akhisar karşısında yedek kadro ile sahaya çıkan , 'na veda ederken teknik direktör , Alanya maçında aslarına geri döndü. Terim, karşısında galibiyeti getiren kadroyu dün akşam aynen sahaya sürdü. Galatasaray'da Yasin, Eren ve Sinan ise maça sonradan dahil olan isimlerdi.
    1. 22.4.2018
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