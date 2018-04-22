Mariano asistiyle üç puanı getirdi!
Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı yenilen gollerde hatalıydı. Orta sahadaki herkesin aksadığı bölümde ‘10 numara’ gibi oynadı
MÜKEMMEL ARA TOPU
Aslan, 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamazken dakikalar 82'yi gösterdiğinde Mariano bir kez daha sahne aldı. Sağ kanatta meşin yuvarlağı önüne alan 31 yaşındaki yıldız savunma arkasına koşu atan Sinan Gümüş'e nefis bir pas verdi. Top adeta Sinan'ın önünde stop etti, genç yıldızın golüyle G.Saray 3-2'lik üstünlüğü buldu. Mariano böylece Cimbom'un ligde attığı son 11 golün 5'inin altına imza attı. Bu dönemde 1 golü, 4 asisti var. Maç başı 1.9 isabetle orta kesiyor.
- 22.4.2018
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Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
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Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
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