İmregün vefat etti – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    İmregün vefat etti

    İmregün vefat etti

    Galatasaray Kulübü'nün eski Başkanı Prof. Dr. vefat etti.

    Galatasaray Kulübü'nün eski Başkanı Prof. Dr. vefat etti. Eski G.Saraylılar Cemiyeti Başkanlığı'nı da yapan Oğuz İmregün'ün cenazesinin bugün öğle namazı - na müteakip Şakirin Camisi'nden kaldırılacağı açıklandı.
    1. 22.4.2018
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