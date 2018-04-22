Fatih Terim: "Sonuna kadar böyle devam" – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    : "Sonuna kadar böyle devam"

    Fatih Terim: "Sonuna kadar böyle devam"

    Galatasaray Teknik Direktörü , karşılaşma sonrası önemli bir zafer elde ettiklerini dile getirip, "Hem dış sahadaki şanssızlığımızı kırmak hem de iddiamızı devam ettirmek adına önemli bir 3 puandı" yorumunu yaptı.

    Galatasaray Teknik Direktörü , karşılaşma sonrası önemli bir zafer elde ettiklerini dile getirip, "Hem dış sahadaki şanssızlığımızı kırmak hem de iddiamızı devam ettirmek adına önemli bir 3 puandı" yorumunu yaptı. Sonuna kadar kazanmaya devam etmek istediklerini ve sahada en iyisini yapmak için çalışacaklarını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Bugünkü maç iki tarafa da gitti geldi. Kaybedebilir de... Ancak son dakikalarda baskımızı artırıp sonuca gittik" ifadesini kullandı. taraftarla kazanacağız Gelecek hafta ile yapacakları derbiye değinen sarı-kırmızılı hoca, "Zor bir karşılaşma olacak. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz. Taraftar desteğimizle kazanmak istiyoruz" dedi.
    1. 22.4.2018
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