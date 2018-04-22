Ceferin: "Bir ceza gelmez" – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    : "Bir ceza gelmez"

    Ceferin: "Bir ceza gelmez"

    Başkanı , G.Saray’a herhangi bir cezanın gelmeyeceğini açıkladı. Nihai karar 11 Mayıs’ta bildirilecek.

    Galatasaray Yönetimi'nin geçtiğimiz aylarda yetkilileriyle Nyon'da gerçekleştirdiği toplantısının sonuçlarıın ne zaman açıklanacağı belli olmuştu. UEFA, Aslan ile ilgili kararını 11 Mayıs'ta netleştireceği bildirilmişti.

    BİZ POLİS DEĞİLİZ
    ?UEFA Başkanı , G.Saray'a herhangi bir ceza verme niyetlerinin olmadığını bildirdi. Ceferin, "Hiçbir kulübe dayatma uygulayarak kupaların dışında tutma niyetinde değiliz. Biz polis değiliz. Kulüplere yardım etmek istiyoruz ama bizim de belirlediğimiz uyulması gereken kurallar var" dedi.
    1. 22.4.2018
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