Bakkal: Bunu hak etmedik – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    Bakkal: Bunu hak etmedik

    Bakkal: Bunu hak etmedik

    Alanya’nın hocası: : Kazanabileceğimiz bir maçtan yenik ayrılmak üzücü

    Ligde kalma mücadelesi veren 'un teknik direktörü , karşsında galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Bakkal, "2-2'lik beraberliği yakaladıktan sonra rakip kaleye yüklenmeye başladık. Muslera'nın hareketi penaltı ve ofsayt yok. Rakibimiz 10 kişi kalacak. Hakem çok önemli bir hata yaptı. Mutlak bir 3 puandan olduk. Galibiyetlle ayrılacağımız bir maçta sahadan puansız ayrıldık. Kümede kalma mücadelemiz yine de sonuna dek devam edecek" şeklinde konuştu.
    1. 22.4.2018
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