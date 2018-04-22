Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u mağlup ederek zirve yarışında çok kritik bir virajı daha geride bıraktı. Gomis'in gol attığı maçlarda Galatasaray'ın yenilmezlik serisi devam ederken, Sinan Gümüş sonradan oyuna girdiği maçlarda katkı vermeye devam ediyor.

İşte Alanyaspor-Galatasaray maçının öne çıkan istatistikleri;