Alanyaspor-Galatasaray maçı istatistikleri
Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u mağlup ederek zirve yarışında çok kritik bir virajı daha geride bıraktı. Gomis'in gol attığı maçlarda Galatasaray'ın yenilmezlik serisi devam ederken, Sinan Gümüş sonradan oyuna girdiği maçlarda katkı vermeye devam ediyor.
İşte Alanyaspor-Galatasaray maçının öne çıkan istatistikleri;
- 22.4.2018 11:45
- Güncelleme: 22.4.2018 11:48
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Alanyaspor'dan sert tepki! "Bunun hesabını kim verecek"
Toplam 26
Yorum
Ömer Ofsayt olduğu çok bariz. Gölgesine bakınız.
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Alanyaspor'dan sert tepki! "Bunun hesabını kim verecek"
Toplam 26
Yorum
Ömer Söz ettiğiniz pozisyonun algoritması yapıldığında sonucun ofsayt olduğu bariz bir şekilde görülüyor.
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Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 3
Yorum
Aslan 2 tane yedikten sonra kendine geliyor!
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