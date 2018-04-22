Alanyaspor-Galatasaray maçı istatistikleri – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    - maçı istatistikleri

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    Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u mağlup ederek zirve yarışında çok kritik bir virajı daha geride bıraktı. Gomis'in gol attığı maçlarda Galatasaray'ın yenilmezlik serisi devam ederken, Sinan Gümüş sonradan oyuna girdiği maçlarda katkı vermeye devam ediyor.

    İşte Alanyaspor-Galatasaray maçının öne çıkan istatistikleri;

    1. 22.4.2018 11:45
    2. Güncelleme: 22.4.2018 11:48
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