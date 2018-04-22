Alanya cıvıl cıvıl! – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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HEPSİ
    22 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    cıvıl cıvıl!

    Alanya cıvıl cıvıl!
    'ı şampiyonluk yolunda çıktığı keskin virajda Sarı- Kırmızılı taraftarlar yalnız bırakmadı. Bazı G.Saray taraftarlarının 'ya geleceği uçak seferi iptal olsa da adım atacak yer yoktu. Ev sahibi takımın taraftarları da takımlarına 90 dakika destek verdi. Alanyalılar, hiç susmadı.
    1. 22.4.2018
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