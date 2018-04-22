3. Türk golcü Akbaba – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    3. Türk golcü Akbaba

    3. Türk golcü Akbaba

    'da 60. dakikada skoru 2-2'ye getiren Emre Akbaba bu sezon 'deki gol sayısını 12'ye yükseltti.

    'da 60. dakikada skoru 2-2'ye getiren Emre Akbaba bu sezon 'deki gol sayısını 12'ye yükseltti. 25 yaşındaki yıldız, formasıyla bu sezon 22 gol atan ile 'da 14 kez fileleri sarsan 'un ardından en golcü 3. Türk oldu.
    1. 22.4.2018
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