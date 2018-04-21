Yeni Divan’dan Cengiz’e ziyaret – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Yeni Divan’dan Cengiz’e ziyaret

    Yeni Divan’dan Cengiz’e ziyaret
    DİVAN Kurulu'nun yeni başkanı ve başkan yardımcısı Aykutalp Derkan, başkan 'i ziyaret etti. Ziyarette başkan Mustafa Cengiz, Eşref Hamamcıoğlu'na hayırlı olsun dileğinde bulunurken, Hamamcıoğlu da Derkan ile birlikte yeni dönem ile ilgili düşüncelerini aktardı. Başkanın, "Kulüp için bir şeyler yapmak isteyen, taş üstüne taş koymak isteyen herkese kapımız açık" dedi.
    1. 21.4.2018
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