"Terim buraya kadar getirmişken bırakmaz" – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    "Terim buraya kadar getirmişken bırakmaz"

    "Terim buraya kadar getirmişken bırakmaz"

    , ’ın şampiyon olacağına inandığını söylerken, başkanlığa aday olmayacağını açıkladı

    'ın eski yöneticisi , sarı-kırmızılı takımın 'de şampiyonluğa ulaşacağını iddia etti. Öztürk, "Buraya kadar getirmişken , futbolcular ve camia şampiyonluğu bırakmaz. Zor zamanlardan geçiyorken bu şampiyonluk kaçmaz. Ben teknik ekip ve oyuncuların gözünde şampiyonluğu görüyorum. Onlara destek olmalıyız, mutlu sona ulaşacağız" ifadelerini kullandı. aday olmayacağını da açıklayan Öztürk, şöyle devam etti:

    HERKESE EŞİT MESAFEDEYİM
    "Zaten kimse de bana teklifte bulunmadı. Herkese mesafedeyim. Tek adaylı bir seçim olacağını düşünmüyorum. Çok önemli isimler Galatasaray'ı yakından takip ediyor. Kimse karamsar olmasın. Kongre sonrası Galatasaray hak ettiği başkanını bulacaktır." KULÜBÜN satılmasının mümkün olmadığını da belirten Öztürk, "Galatasarayla ilgili karamsar konuşanları anlamakta güçlük çekiyorum. Galatasaray'ın gelirleri borçları bellidir ve bunun altından kalkacak durumdadır. Allah rahmet eylesin düşük bütçelerle başarılı olabileceğini 'da gösterdi. Biz de bunu başarabiliriz. Bu nedenle karamsar olmaya, panik yapmaya hiç gerek yok" diye konuştu.

    1. 21.4.2018
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