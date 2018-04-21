Sutopunda tek sayıyla: 11-10 – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Sutopunda tek sayıyla: 11-10

    Sutopunda tek sayıyla: 11-10
    Sutopunda 4'lü Play Off 1. Devre karşılaşmaları başladı. G.Saray Sutopu Takımı, ilk maçında Heybeliada ile karşılaştı. ENKA Sadi Gülçelik Spor Tesisleri Kapalı Yüzme Havuzu'nda oynanan mücadeleden 11-10'luk skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar oldu.
    1. 21.4.2018
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