‘Sultanlar’a zafer yemeği – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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HEPSİ
    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    ’a zafer yemeği

    ‘<a href="/index/sultanlar?id=a463fd89-58d8-4e13-958d-c8f60938f14d" class="" rel="tag">Sultanlar</a>’a zafer yemeği
    Başkan ve yönetim kurulu, Eurocup şampiyonu Takımı ile kutlama yemeğinde bir araya geldi. Cemiyeti'nde düzenlenen yemekte şampiyon olan sultanların idari ve teknik heyetinin yanı sıra tüm oyuncular hazır bulundu. Başkan kupa için takımı bir kez daha tebrik etti.
    1. 21.4.2018
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