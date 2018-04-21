Saldırganlar gözaltında – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Saldırganlar gözaltında

    Saldırganlar gözaltında
    ile 9 Nisan tarihinde deplasmanda oynanan maç öncesinde sarıkırmızılı taraftarlara saldırdığı tespit edilen 2 zanlı yakalandı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla çalışma başlatan emniyet ekipleri, olaya karışan kişilerin Yılmaz G. ve Eren K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan zanlılar, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa kapsamında adliyeye sevk edildi.
    1. 21.4.2018
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