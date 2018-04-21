PFDK’dan Fatih Terim'e 13 bin lira ceza çıktı – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    ’dan 'e 13 bin lira ceza çıktı

    PFDK’dan Fatih Terim'e 13 bin lira ceza çıktı
    AKHİSARSPOR ile oynanan kupa maçında 'sportmenliğe aykırı hareket' etmekten tedbirli olarak 'ya sevk edilen 'e 13 bin lira para cezası verildi. Hak mahrumiyeti almayan Terim bu akşam kulübede yerini alabilecek. Disiplun Kurulu, A.Ş. idarecilerinden Şükrü Hanedar'a ise 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira ceza kesti.
    1. 21.4.2018
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