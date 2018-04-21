Maicon ve Tolga’sız! – Fotomaç – 21 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Maicon ve Tolga’sız!

    Maicon ve Tolga’sız!
    'da kırmızı kart cezalısı Maicon Roque'nin yanı sıra kadroya alınmayan , Aytemiz karşısında forma giyemeyecek. Tolga'nın Akhisar maçında sakatlandığı için Alanya'ya götürülmediği açıklandı.
    1. 21.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Maicon ve Tolga’sız! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN