Gomis 2 maçtır sessiz – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    2 maçtır sessiz

    Gomis 2 maçtır sessiz
    26 golle Gol Krallığı yarışında zirvede yer alan Bafetimbi , 'ın bu akşam en büyük kozu. Son iki karşılaşmayı boş geçen Fransız yıldız, Aytemiz 'a patlamak istiyor.
    1. 21.4.2018
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