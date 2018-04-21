Gerçek Aslan sahada olacak
Kupada hayal kırıklığı yaşatan yedekler kulübeye geri dönüyor. Alanyaspor karşısında ideal 11 görev yapacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 kişilik rotasyona giden Fatih Terim, Akhisarspor'a elenince geri adım attı. Yedeklerin sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşayan tecrübeli teknik adam, Alanya'da yeniden as kadroya dönecek. Ligde geçen hafta Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen onbir bu akşam da aynen sahada olacak.
BAŞAKŞEHİR KADROSU
Kalede yine Muslera yer alırken önünde Mariano-Denayer-Serdar Aziz-Nagatomo dörtlüsü görev yapacak. Orta sahada Donk 6 numara, Fernando ise 8 numara olarak mücadele edecek. Sofiane Feghouli sağ kanatta, Garry Rodrigues solda konumlanacak. Belhanda 10 numara pozisyonunda, Bafetimbi Gomis de ileri uçta forma giyecek.
- 21.4.2018
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PFDK, Fatih Terim'in cezasını açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terime ceza verenler Fenerbahce trübünlerine saldiran BJKli futbolculara ve Kafasi kanamadan 5 dikis attiran bay Senola ceza yokmu?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
BekoBJK Asıl tehlike bu maçın altında başka bişeyler çıkmazsa. Kral çıplak dicek birileri. Oda ne derseniz bizler taraftar değiliz, sporu bilmiyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 2
Yorum
cem bu olaylar hep oluyor yeni fark edilmesi ne acı dır aziz bey proveke demiş playoff da gs maçında benzin istasyonu yakanlar fenerli değilmiii
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