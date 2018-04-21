Gerçek Aslan sahada olacak – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Gerçek Aslan sahada olacak

    Gerçek Aslan sahada olacak

    Kupada hayal kırıklığı yaşatan yedekler kulübeye geri dönüyor. karşısında ideal 11 görev yapacak

    'nda 9 kişilik rotasyona giden , Akhisarspor'a elenince geri adım attı. Yedeklerin sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşayan tecrübeli teknik adam, Alanya'da yeniden as kadroya dönecek. Ligde geçen hafta Medipol 'i 2-0 yenen onbir bu akşam da aynen sahada olacak.

    BAŞAKŞEHİR KADROSU
    Kalede yine Muslera yer alırken önünde Mariano-Denayer-Serdar Aziz-Nagatomo dörtlüsü görev yapacak. Orta sahada Donk 6 numara, ise 8 numara olarak mücadele edecek. Sofiane Feghouli sağ kanatta, Garry Rodrigues solda konumlanacak. 10 numara pozisyonunda, Bafetimbi de ileri uçta forma giyecek.

    1. 21.4.2018
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