Gerçek Aslan sahada olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 kişilik rotasyona giden Fatih Terim, Akhisarspor'a elenince geri adım attı. Yedeklerin sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşayan tecrübeli teknik adam, Alanya'da yeniden as kadroya dönecek. Ligde geçen hafta Medipol Başakşehir'i 2-0 yenen onbir bu akşam da aynen sahada olacak.

BAŞAKŞEHİR KADROSU

Kalede yine Muslera yer alırken önünde Mariano-Denayer-Serdar Aziz-Nagatomo dörtlüsü görev yapacak. Orta sahada Donk 6 numara, Fernando ise 8 numara olarak mücadele edecek. Sofiane Feghouli sağ kanatta, Garry Rodrigues solda konumlanacak. Belhanda 10 numara pozisyonunda, Bafetimbi Gomis de ileri uçta forma giyecek.