Galatasaraylılar, başkanlarıyla yemekte bir araya geldi
Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Başkan Yardımcısı Adil Araboğlu, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Recevik ile Antalya’da bulunan kongre üyeleri Antalya Galatasaraylılar Derneği ve Alanya Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen yemekte bir araya geldi.
Antalya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Gökmen Güzel ve Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cevdet Zamanoğlu'nun organize ettiği buluşma yemeğine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Başkan Yardımcısı Adil Araboğlu, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Recevik ile Antalya'da bulunan kongre üyeleri bir araya geldi.
Kızıl Kule'nin yanında bulunan bir restoranda düzenlenen yemekte gazetecilerin röportaj isteğini geri çeviren Başkan Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın maçları öncesinde basına konuşmadığını, bunun kendisinin totemi olduğunu belirterek gazetecilerin isteğini kırmadan geri çevirdi.
Organizasyon hakkında bilgi veren Antalya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Gökmen Güzel, yemeğin Galatasaray yönetimi ve dernekleri bir araya getirmesinden dolayı mutlu olduklarını aktardı. Güzel, "Antalya Galatasaraylılar derneği olarak düzenledik. Başkanımız ve Galatasaray yönetim kurulu üyelerini, Antalya'da yaşayan kongre üyeleri ve Alanya Galatasaray derneği katılımıyla bir araya geldik. Dileğim takımımızın 21'inci şampiyonluk kupasının kazanması. En çok bizim takımın hak ettiğini düşünüyorum. Mustafa Cengiz başkanımız da Ocak ayında bu yana güzel bir şekilde bugüne taşıdı. Mayıs ayındaki genel kurulda da bir 3 yıl daha vereceğimizi düşünüyorum. Nice güzel günleri Galatasaray olarak yaşayacağız. Daha önce başkanımızın dediği gibi Mayıslar her zaman Galatasaray'ındır" dedi.
"İNŞALLAH MAÇIN SONUCU DA 2 TARAF İÇİN HAYIRLI OLUR"
Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cevdet Zamanoğlu ise, Alanyaspor-Galatasaray maçı öncesi bu ektiğini düzenlediğini söyledi. Zamanoğlu," Beraber yemek yiyoruz ve hoş zaman geçiriyoruz. İstanbul'dan gelen misafirlerimizin bazıları bu şehri ilk defa gördü. Güzel bir etkinlik oldu. İnşallah maçın sonucu da 2 taraf için hayırlı olur. Herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.
- 21.4.2018 18:35
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Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
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Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
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Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
Galatasaraylılar, başkanlarıyla yemekte bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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