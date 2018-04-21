Galatasaray taraftarı ve basın Alanya'ya gidemiyor – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    taraftarı ve basın Alanya'ya gidemiyor

    Galatasaray taraftarı ve basın Alanya'ya gidemiyor

    Alanya Gazipaşa alanındaki koşullardan ötürü uçuş iptal edildi

    taraftarları, Türk Havayolları'nın Alanya uçağını olumsuz hava şartları nedeniyle iptal etmesiyle Alanya deplasmanına gidemiyor.

    Bilet sahipleri 17:10 uçağına aktarılsa da Galatasaraylı taraftarlar ve basın mensupları - Galatasaray maçına gitme şansını kaybetti. Alanya'da rüzgar 21 km hızla şiddetli olarak esiyor.

    1. 21.4.2018 14:52
    2. Güncelleme: 21.4.2018 15:32
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