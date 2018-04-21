Galatasaray taraftarı ve basın Alanya'ya gidemiyor
Alanya Gazipaşa alanındaki koşullardan ötürü uçuş iptal edildi
Galatasaray taraftarları, Türk Havayolları'nın Alanya uçağını olumsuz hava şartları nedeniyle iptal etmesiyle Alanya deplasmanına gidemiyor.
Bilet sahipleri 17:10 Antalya uçağına aktarılsa da Galatasaraylı taraftarlar ve basın mensupları Alanyaspor - Galatasaray maçına gitme şansını kaybetti. Alanya'da rüzgar 21 km hızla şiddetli olarak esiyor.
- 21.4.2018 14:52
- Güncelleme: 21.4.2018 15:32
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Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
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Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
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Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
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