Galatasaray taraftarı ve basın Alanya'ya gidemiyor

Galatasaray taraftarları, Türk Havayolları'nın Alanya uçağını olumsuz hava şartları nedeniyle iptal etmesiyle Alanya deplasmanına gidemiyor.

Bilet sahipleri 17:10 Antalya uçağına aktarılsa da Galatasaraylı taraftarlar ve basın mensupları Alanyaspor - Galatasaray maçına gitme şansını kaybetti. Alanya'da rüzgar 21 km hızla şiddetli olarak esiyor.